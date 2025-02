Karla Sofía Gascón acusa Fernanda Torres sem provas; brasileiros pedem exclusão da atriz do Oscar Estrela de ‘Emilia Pérez’ liga equipe da brasileira a ataques na internet Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 30/01/2025 - 09h30 (Atualizado em 30/01/2025 - 14h10 ) twitter

A briga pelo Oscar de 2025 segue quente nos bastidores. A treta da vez foi protagonizada por Karla Sofía Gascón, que acusou sem provas a equipe da brasileira Fernanda Torres de promover uma campanha de ódio contra o seu filme, Emilia Pérez.

Em entrevista para a Folha de S.Paulo, Gascón falou sobre as críticas que ela e Emilia Pérez têm recebido nas redes sociais. Sem provas, a atriz apontou a equipe de Fernanda Torres e do filme Ainda Estou Aqui como responsável pelo movimento dos internautas.

“Acredito que a Fernanda é uma mulher que merece qualquer reconhecimento do mundo. O que eu não gosto é que há uma equipe nas redes sociais que trabalha no entorno dessas pessoas tentando diminuir o trabalho dos outros, como o meu, ou um filme. Eu, em nenhum momento, falei mal de Fernanda Torres ou de seu filme, mas vejo muitas pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emilia Pérez. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu”, disse Gascón.

A declaração revoltou o público brasileiro, que começou a pedir a exclusão da atriz do Oscar. Gascón é uma das adversárias de Fernanda Torres na disputa pelo prêmio de Melhor Atriz.

Os brasileiros se baseiam nas regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela entrega do Oscar. O regulamento diz que não é permitido que algum indicado ao prêmio faça comentários depreciativos ou tente gerar uma visão negativa de um concorrente.

Mas é absolutamente improvável que a Academia tire Karla Sofía Gascón da disputa. De acordo com a revista Rolling Stone, uma fonte da Academia afirmou que não houve violação das regras.

Em comunicado publicado pela Variety, Gascón se defendeu. “Em meus comentários recentes, estava me referindo à toxicidade e ao violento discurso de ódio nas redes sociais que, infelizmente, continuo a vivenciar. Fernanda tem sido uma aliada maravilhosa, e ninguém diretamente associado a ela tem sido nada além de solidário e extremamente generoso.”

Líder das indicações ao Oscar de 2025, Emilia Pérez é um musical que mostra um chefe de cartel mexicano realizando uma transição de gênero para fugir da Justiça.

O filme, uma produção francesa, tem sido muito criticado nas redes sociais por não ter atores mexicanos (Gascón é espanhola e as coadjuvantes Zoe Saldaña e Selena Gomez são norte-americanas) e por retratar o país e a comunidade trans de forma caricata.

Os brasileiros, muito empolgados nessa campanha do Oscar, entraram na onda e aumentaram as críticas ao filme nas redes sociais, uma vez que Emilia Pérez é o principal concorrente de Ainda Estou Aqui, principalmente nas disputas de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.

A briga está bem quente. E deve continuar assim até a cerimônia de premiação, marcada para acontecer no dia 2 de março.

