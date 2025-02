7 sequências de filmes totalmente desnecessárias que serão lançadas em 2025 Temporada de filmes mais uma vez está repleta de ideias requentadas Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 15/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/01/2025 - 02h00 ) twitter

Jackie Chan e Ralph Macchio estão de volta à franquia 'Karatê Kid' Divulgação

Hollywood virou de vez o antro da ideia requentada. E como as 15 maiores bilheterias do ano passado foram de sequências, franquias ou filmes baseados em propriedades intelectuais já existentes, é claro que em 2025 os estúdios iam encher as salas de cinema com ideias repetidas.

Algumas sequências programadas para esse ano são interessantes, como Extermínio 3 ou Sexta-Feira Muito Louca 2. Outras são inevitáveis, como MEGAN 2.0 e Missão: Impossível - O Acerto Final.

Já outras são simplesmente caça-níqueis. O Cinema de Segunda mostra agora 7 sequências totalmente desnecessárias que estão programadas para serem lançadas em 2024.

Bridget Jones: Louca pelo Garoto

Estreia prevista: 13 de fevereiro

‌



O primeiro Bridget Jones, lançado em 2001, é uma comédia romântica bonitinha e divertida com Renée Zellweger como a protagonista dividida entre o bom-caráter Mark Darcy (Colin Firth) e o cafajeste Daniel Cleaver (Hugh Grant). Baseado no best-seller de Helen Fielding, o filme fez um baita sucesso.

Assim, gerou uma sequência apenas razoável, lançada três anos depois. E poderia ter parado por aí. Mas a franquia foi ressuscitada em 2016, com O Bebê de Bridget Jones, que mostra a nossa protagonista grávida e sem saber quem é o pai da criança.

‌



O filme não foi bem recebido pela crítica, mas rendeu mais de US$ 200 milhões. Agora, na quarta parte da franquia, Bridget Jones está viúva. Ela se equilibra entre a criação dos filhos e a busca por um novo amor.

Karatê Kid: Lendas

Estreia prevista: 30 de maio

‌



Karatê Kid é um dos maiores clássicos dos anos 80, introduzindo na cultura pop dois personagens icônicos: o senhor Miyagi (Pat Morita) e o jovem Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Depois de três sequências (a última horrorosa), a franquia entrou no limbo até ser resgatada por um remake/reboot de 2010, com Jackie Chan no papel de mentor que ensina artes marciais para um jovem que enfrenta o bullying em uma nova vizinhança.

A ideia de fazer esses dois mundos se encontrarem não é necessariamente ruim. O que faz essa sequência ser desnecessária é a overdose que temos de Karatê Kid no momento.

Desde 2018 a série Cobra Kai funciona como sequência da história dos anos 80. A aproximação de Daniel LaRusso com o seu grande rival, Johnny Lawrence (William Zabka) é interessante, mas se perdeu com intermináveis seis temporadas (que finalmente chegam ao seu final em fevereiro).

Jurassic World: Recomeço

Estreia prevista: 02 de julho

Scarlett Johansson e Jonarthan Bailey em cena de 'Jurassic World: Recomeço' O Vício - Cinema/O Vício - Cinema

Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros revolucionou o cinema em 1993. Dirigido por Steven Spielberg, na época se tornou o filme de maior bilheteria da história e iniciou uma franquia bilionária com (alguns) altos e (muitos) baixos.

Mas nada que foi feito com os animais pré-históricos foi tão ruim quanto Jurassic World Domínio, de 2022. O filme serviria para encerrar a segunda trilogia da franquia, fazendo uma ligação direta com os personagens da primeira trilogia. O resultado é um catadão constrangedor.

Mas como deu dinheiro, a máquina precisa girar. E agora vem aí uma nova série de filmes, capitaneados por Scarlett Johansson e Jonathan Bailey.

Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado

Estreia prevista: 18 de julho

'Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado' foi um dos clássicos de terror dos anos 90

Aproveitando o sucesso de Pânico, Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado foi mais um slasher adolescente que apareceu no final dos anos 90. Com um elenco afiado, com Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr., o filme virou um dos queridinhos do gênero.

A continuação, um ano depois, já foi meio caça-níqueis. O terceiro filme, de 2006, é bastante vergonho. E poderia ter parado por aí, porque todo mundo de fato já sabe o que aconteceu no verão passado.

Mas o que também todo mundo sabe é que não existe nenhum vilão de Hollywood que pode descansar em paz. Esse novo filme promete ser uma sequência direta do original, com Love Hewitt e Prinze Jr. retornando com os seus personagens.

Downton Abbey 3

Estreia prevista: 12 de julho

Downton Abbey vai ganhar o seu terceiro filme

Que fique claro: eu adorava Downton Abbey. A série sobre a vida da família Crawley e de seus empregados no ocaso da aristocracia britânica era um novelão muito bem feito.

Já foi um pouco esquisito ver os personagens no cinema no primeiro filme, de 2019. Piorou com a sequência de 2022. E agora é injustificável retomar a história, dez anos após o final da série.

Sem contar que o filme não terá a sua personagem mais carismática: a condessa Violet Grantham, interpreta por Maggie Smith, que morreu no ano passado.

Mortal Kombat 2

Estreia prevista: 24 de outubro

Sub Zero e Scorpion: as almas de 'Mortal Kombat' Divulgação

Mortal Kombat é um dos jogos mais legais que já foram feitos. E o game teve uma adaptação para o cinema bem divertida em 1995, com cenas de luta que eram cópias exatas às do jogo e uma trilha sonora incrível.

Uma nova versão chegou ao cinema em 2021 e simplesmente não funcionou. Sem carisma, com uma história confusa, foi apenas mais uma adaptação ruim entre as centenas de adaptações ruins de videogames.

E essa versão vai ganhar uma continuação em 2025, novamente dirigida por Simon McQuoid.

Um Maluco no Golfe 2

Estreia prevista: a definir

Adam Sandler em cena de 'Um Maluco no Golfe 2' Divulgação

Aqui vai uma opinião impopular: Adam Sandler é um dos atores mais sem graça de Hollywood. Há 30 anos ele faz sucesso interpretando o mesmo personagem: um sujeito meio bobalhão que sempre acaba se dando bem.

Um dos filmes que ajudaram a criar essa persona cinematográfica dele foi justamente Um Maluco no Golfe, de 1996, no qual ele interpretava um sujeito bobalhão que se deu bem jogando golfe.

A sequência, depois de tanto tempo, é desnecessária porque ele passou esses últimos 30 ano fazendo apenas variações do mesmo personagem.

