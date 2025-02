‘Ainda Estou Aqui’ consegue feito gigantesco e libera o Brasil para sonhar no Oscar Filme de Walter Salles foi indicado ao prêmio em três categorias Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 23/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 23/01/2025 - 11h43 ) twitter

'Ainda Estou Aqui' concorre ao Oscar em três categorias Divulgação

O filme brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, conseguiu um feito histórico - e gigantesco - na manhã desta quinta-feira (23). Ele foi indicado ao Oscar em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres). E, mais do que isso, liberou o Brasil a sonhar de vez em trazer para casa a estatueta mais cobiçada do cinema.

O momento é histórico para o cinema nacional porque é a primeira vez que um filme brasileiro concorre ao prêmio principal do Oscar. Ainda Estou Aqui vai disputar a estatueta no dia 2 de março com Anora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, Nickel Boys, A Substância e Wicked.

Em Melhor Filme Internacional, é a quinta vez que o Brasil disputa o prêmio. A última indicação na categoria havia sido em 1999, com Central do Brasil, que também foi dirigido por Walter Salles. Outra coincidência: Fernanda Torres repete o feito da mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada a Melhor Atriz.

Aliás, é com Fernanda Torres a maior chance de o Brasil levar uma estatueta nesse Oscar. Ganhadora do Globo de Ouro, ela entra forte na disputa, que tem Demi Moore como a favorita por seu papel em A Substância. Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofia Gascón (Emilia Pérez) e Mikey Madison (Anora) são as outras concorrentes.

Em Filme Internacional, o francês Emilia Pérez é o favorito absoluto, já que teve 13 indicações ao Oscar. Mas essa é uma categoria que às vezes premia alguma surpresa, então o fã brasileiro pode sonhar.

Como pode sonhar também em Melhor Filme, já que a disputa está bem equilibrada. O Brutalista e Conclave parecem estar na frente da corrida, com Anora e Emilia Pérez logo atrás. Mas o sistema de votação, definido por um ranking feito pelos votantes, pode favorecer aquele filme que, mesmo não sendo o primeiro da lista, é bem quisto pelo público, como Ainda Estou Aqui.

