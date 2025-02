Como o uso de inteligência artificial causa polêmica na acirrada disputa pelo Oscar ‘Emilia Pérez’ e ‘O Brutalista’ usaram a tecnologia para melhorar as atuações Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 28/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 02h00 ) twitter

Adrien Brody e Felicity Jones vão ao Oscar com uma ajudinha da IA

A disputa pelo Oscar é uma das mais acirradas dos últimos anos em várias categorias, entre elas a de Melhor Filme. E uma polêmica causada por uso de inteligência artificial pode deixar a corrida ainda mais embolada.

Emilia Pérez e O Brutalista, os dois filmes líderes em indicações em 2025, estão sendo alvos de críticas pelo uso da inteligência artificial para melhorar a voz dos atores (que também vão concorrer ao Oscar).

Em Emilia Pérez, que teve 13 indicações, a IA foi usada para aprimorar a voz da protagonista, a atriz Karla Sofía Gascón, nos números musicais. No filme, a voz da atriz foi misturada com a da estrela pop francesa Camille, co-autora da trilha sonora e das músicas do longa. O objetivo era aumentar o alcance vocal de Gascón.

A tática deu resultado. Emilia Pérez é um dos favoritos ao Oscar de Melhor Filme. E Gascón conseguiu uma indicação para Melhor Atriz - ela vai disputar o prêmio contra Fernanda Torres, de Ainda Estou Aqui.

‌



Em O Brutalista, que teve 10 indicações ao Oscar, o uso da IA teve outro objetivo: deixar as falas em húngaro dos atores Adrien Brody e Felicity Jones mais precisas. Os dois também foram indicados nas categorias de atuação.

“Se você vem do mundo anglo-saxão, certos sons podem ser particularmente difíceis de entender. Primeiro tentamos fazer a regravação desses sons mais difíceis com os atores em estúdio. Então tentamos fazer a dublagem deles com outros atores, mas isso simplesmente não funcionou. Então procuramos outras opções de como melhorá-lo”, revelou o editor do filme, Dávid Jancsó.

‌



O que aumenta a polêmica é que o uso da inteligência artificial no cinema é um dos tópicos mais discutidos atualmente em Hollywood. Um dos motivos da greve dos atores em 2023 foi justamente a falta de uma legislação mais clara que proteja os trabalhadores da indústria sobre o uso indiscriminado dessa tecnologia, principalmente na reprodução de imagens e vozes.

