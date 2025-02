‘Sangue de Bárbaros’: filme feito perto de local de teste nuclear é apontado como causador da morte de John Wayne Ator é uma das quase 100 pessoas do elenco que desenvolveram câncer Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 24/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 14h17 ) twitter

John Wayne como Genghis Khan em 'Sangue de Bárbaros Divulgação

Às vezes, os bastidores de uma produção de cinema é bem mais interessante do que o filme em si. Em alguns casos, o que acontece durante as filmagens se transforma em uma tragédia. Em outros, o burburinho por trás das câmeras é tão grande que fica difícil saber o que é verdade e o que não é. Tudo isso pode ser dito de Sangue de Bárbaros, filme de 1956 que é apontado por muita gente como o responsável pela morte do astro John Wayne.

O que deixou o filme famoso não é o mau gosto de ter colocado Wayne, o maior retrato do herói americano da década de 50, como o conquistador mongol Genghis Khan. O filme é lembrado até hoje por ter sido gravado perto de um local usado para testes nucleares e por quase metade do elenco ter desenvolvido câncer nos anos seguintes.

As filmagens aconteceram em Snow Canyon, Utah, a cerca de 220 quilômetros do Nevada Test Site, onde o governo dos Estados Unidos realizou testes nucleares no início dos anos 1950. Na época, havia uma compreensão limitada sobre os efeitos a longo prazo da contaminação radioativa, e foram dadas garantias de que a área era segura.

Além de ter filmado por várias semanas na região do Snow Canyon, a equipe de produção levou para Hollywood mais de 60 toneladas de terra contaminada do local para filmagens adicionais, expondo as pessoas ainda mais à radiação.

‌



Nas décadas seguintes, cerca de 41% das pessoas envolvidas na produção desenvolveram câncer. Entre as vítimas estavam grandes estrelas como John Wayne, Lee Van Cleef, Susan Hayward e Agnes Moorehead, além do diretor Dick Powell. Estima-se que 91 das 200 pessoas envolvidas na produção sofreu com a doença, segundo uma reportagem da revista People de 1980.

John Wayne é um dos maiores ícones da cultura norte-americana Divulgação

É claro que é difícil provar um vínculo direto entre a radiação e os casos da doença, ainda mais em uma época em que o consumo de cigarro era bem mais elevado, mas as estatísticas são assustadoras: a taxa de câncer entre aqueles que trabalharam no filme superou em muito as médias nacionais.

‌



John Wayne, um dos atores mais icônicos de Hollywood, foi diagnosticado com câncer de pulmão em 1964. Ele passou para uma cirurgia e retirou o pulmão esquerdo, sendo considerado livre da doença cinco anos depois. Entretanto, o câncer voltou no estômago na década seguinte, provocando a morte do ator em 1979.

Na reportagem da People que revelou o número de casos de câncer, um representante do governo americano resumiu bem o sentimento sobre o caso: “Deus, por favor, não deixe que tenhamos matado o John Wayne”.

