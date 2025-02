Mãe de Virginia estaria namorando homem que deixou esposa grávida por ela Margareth Serrão vive um novo amor e, ao que tudo indica, é com músico 21 anos mais jovem Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/02/2025 - 02h00 ) twitter

Margareth Serrão vive um novo amor com músico 21 anos mais jovem Reprodução/Instagram/@margareth_serrao

A mãe da influenciadora Virginia Fonseca, Margareth Serrão, de 59 anos, se tornou assunto nas redes sociais na última semana após a filha revelar que ela teria um encontro romântico.

O pretendente misterioso, no entanto, foi aparentemente revelado. Segundo o colunista Erlan Bastos, do portal EM OFF, Margareth estaria se envolvendo com o músico Danilo Nascimento, de 38 anos.

O sanfoneiro é amigo da família e já foi visto em vários momentos ao lado dos parentes do cantor Leonardo, de quem Virginia é nora.

Apesar do amor ser lindo, nem tudo são flores… A informação é que Danilo se envolveu com Margareth enquanto ainda estava em seu antigo relacionamento.

‌



A ex-companheira do músico, inclusive, está grávida e ele aguarda a criança nascer para fazer um exame de DNA e se certificar de que é o pai.

Após sair a notícia do namoro de Danilo com a mãe de Virginia, o cantor ainda teria procurado a ex e a mandado “desativar“ o Instagram e “sumir“ do mapa.

‌



A mãe da criança não fez isso e a situação piorou. O músico cortou a ajuda financeira da mulher e afirmou que só voltará a ajudar depois do DNA.

A diferença de idade de 21 anos entre Danilo e Margareth também se tornou alvo de comentários. Nas redes sociais, os usuários estão acusando Danilo de ser oportunista e interesseiro.

‌



Xiii…

