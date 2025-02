Cão de Zezé Di Camargo sofre acidente em fazenda e é socorrido de helicóptero

O cachorro de Zezé Di Camargo, Nescau, sofreu um acidente na fazenda do cantor em Goiás, mas está bem. Quem falou sobre o susto nas redes sociais foi Graciele Lacerda. Segundo a influenciadora digital, o pet foi atingido pela hélice de um helicóptero que estava na propriedade e recebeu socorro imediato. "Ele fica doido quando vê helicóptero", explicou Graciele. "Tinha muito sangue na cara dele, me assustou muito", completou. A esposa de Zezé ainda disse que Nescau teve apenas alguns cortes no corpo.