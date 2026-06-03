Virginia usou coleira com o nome de Vini Jr. porque quis e, agora, não pode reclamar
Após a separação, a 'influenciadora' estaria incomodada com a existência das fotos em que aparece fantasiada
Tem um "zum zum zum" rolando de que Virginia Fonseca estaria incomodada com as fotos, que circulam até hoje, dela usando uma coleira com o nome do Vini Jr. Quem se lembra desse momento que deu o que falar?
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