Virginia usou coleira com o nome de Vini Jr. porque quis e, agora, não pode reclamar

Tem um "zum zum zum" rolando de que Virginia Fonseca estaria incomodada com as fotos, que circulam até hoje, dela usando uma coleira com o nome do Vini Jr. Quem se lembra desse momento que deu o que falar?





Parece que a “influenciadora” quer que sumam com esses registros, já que as fotos parecem dizer que o jogador é “dono” dela. Mas ela usou porque quis, agora não pode reclamar.



