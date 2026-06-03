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Blog da Fabíola Reipert

Virginia usou coleira com o nome de Vini Jr. porque quis e, agora, não pode reclamar

Após a separação, a 'influenciadora' estaria incomodada com a existência das fotos em que aparece fantasiada

Fabíola Reipert|Do R7

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Tem um "zum zum zum" rolando de que Virginia Fonseca estaria incomodada com as fotos, que circulam até hoje, dela usando uma coleira com o nome do Vini Jr. Quem se lembra desse momento que deu o que falar?


Parece que a “influenciadora” quer que sumam com esses registros, já que as fotos parecem dizer que o jogador é “dono” dela. Mas ela usou porque quis, agora não pode reclamar.

Até o momento, Virginia não se pronunciou sobre o assunto. Isso também porque ela está com coisas mais sérias pra se preocupar no momento, como a investigação da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro.

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