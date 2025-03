Grife alemã: saiba quanto custam as malas com as quais Fernanda Torres deixou Los Angeles Despedida da cidade marca o fim da turnê de “Ainda Estou Aqui”, filme que conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional Cinema|Do R7 08/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernanda Torres se despede de Los Angeles em grande estilo Reprodução/Redes Sociais

Após uma temporada de seis meses em Los Angeles, Fernanda Torres foi fotografada deixando a cidade com cinco malas de luxo da grife alemã Rimowa, avaliadas em R$ 52,7 mil. Os modelos escolhidos variam de R$ 6,9 mil a R$ 13,7 mil cada, reforçando o estilo sofisticado da atriz.

A despedida marca o fim da turnê de “Ainda Estou Aqui”, filme dirigido por Walter Salles, que conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional. Fernanda, que brilhou no circuito de premiações, também levou para casa o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama.

A cerimônia do Oscar 2025 foi histórica para o cinema brasileiro. Embora tenha perdido o prêmio de Melhor Atriz para Mikey Madison, protagonista de “Anora”, Fernanda celebrou a conquista inédita de Ainda Estou Aqui na categoria de Melhor Filme Internacional.

Poucas horas após a premiação, a atriz se manifestou em suas redes sociais. Em uma postagem, compartilhou a imagem do anúncio da vitória do longa, acompanhada da legenda: “Nós vamos sorrir. Sorriam!”, uma referência à fala marcante de sua personagem, Eunice Paiva.

‌



Em seguida, Fernanda publicou uma foto ao lado do diretor Walter Salles, segurando a estatueta do Oscar e brincando com o nome do filme: “Ainda Estamos Aqui Comemorando”.

Com o sucesso de “Ainda Estou Aqui” e o reconhecimento internacional de sua atuação, Fernanda Torres se despede de Los Angeles em grande estilo, consolidando um dos momentos mais importantes de sua carreira.