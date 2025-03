Regina Duarte ironiza Ainda Estou Aqui após torcer para o Oscar Atriz dividiu opiniões ao compartilhar montagem com presos condenados pelos atos antidemocráticos O conteúdo Regina Duarte ironiza... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h26 ) twitter

Regina Duarte (Foto Reprodução Redes Sociais)

Regina Duarte voltou a gerar controvérsia nas redes sociais ao publicar uma montagem envolvendo o nome do filme “Ainda Estou Aqui” e os golpistas que participaram da invasão e depredação do Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2023. A publicação exibia as fotos, ocupações e penas dos condenados, com a frase: “Ainda estou aqui presa…”. O Supremo Tribunal Federal já responsabilizou mais de 890 pessoas pelo ataque, com sentenças que variam entre 14 e 16 anos de prisão.

Para saber mais sobre essa polêmica e a reação de Regina Duarte, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

