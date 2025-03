Fernanda Torres recusa convite para desfile das campeãs; saiba o motivo Atriz destaca exaustão após intensa agenda de divulgação de filme premiado. O conteúdo Fernanda Torres recusa convite para desfile... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 05/03/2025 - 13h46 ) twitter

Fernanda Torres (Foto Reprodução Redes Sociais)

A renomada atriz Fernanda Torres, de 59 anos, optou por não participar do desfile das campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, evento que acontece no próximo sábado (8) e reúne as seis escolas de samba mais bem colocadas da competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes sobre a decisão da atriz!

