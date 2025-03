Autor de ‘Ainda Estou Aqui’, Marcelo Rubens Paiva critica fala de Ana Furtado: ‘Sem noção’ Apresentadora fez comentário provocando a Argentina e desagradou ao escritor Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/03/2025 - 11h43 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h39 ) twitter

Marcelo Rubens Paiva criticou comentário de Ana Furtado Reprodução/Instagram/@marcelorubenspaiva/@aanafurtado

O autor do livro Ainda Estou Aqui, Marcelo Rubens Paiva, criticou uma fala de Ana Furtado após a apresentadora fazer um comentário provocativo sobre a Argentina, no último domingo (2), no tapete vermelho do Oscar.

Durante uma entrevista com Selton Mello, intérprete de Rubens Paiva no filme inspirado no livro de Marcelo, ela ouviu o ator comentar sobre a relevância do longa-metragem para o cinema brasileiro.

“Todo mundo agora interessado no nosso cinema, querendo ver o que mais a gente tem. A gente tem muito para oferecer. Esse filme já é vitorioso. Se a gente ganhar o Oscar, maravilhoso. Não ganhou Oscar? Maravilhoso”, disse o artista, horas antes de a produção ganhar o prêmio de Melhor Filme Internacional.

Ana, então, respondeu à fala de Selton com uma frase polêmica. “Chupa, Argentina”, disparou a apresentadora.

‌



Um dia após o comentário, Marcelo Rubens Paiva se pronunciou no X (antigo Twitter) e criticou a fala da famosa. “Totalmente sem noção. Desnecessário. Nada a ver. Ela ignora nossas parcerias e admiração mútua. Desconsiderem… Viva o cinema argentino!”, escreveu.

Nos comentários, diversas pessoas apoiaram o escritor. “Fiquei chocado na hora que ela falou isso. Estava na hora de termos uma cobertura de premiações comandada por alguém que se interessa de verdade por cinema e arte como um todo, porque as razões da presença dela ali são um grande mistério”, escreveu uma pessoa.

‌



Outro usuário disse: “Os argentinos postaram muita torcida por nós e nos parabenizaram também. Eu adoro o cinema argentino e acho que precisamos estar juntos! Hermanos!”.

Veja o post de Marcelo Rubens Paiva:

Totalmente sem noção. Desnecessário. Nada a ver. Ela ignora nossas parcerias e admiração mútua. Desconsiderem... Viva o cinema argentino! https://t.co/l47JP8HRjG — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) March 3, 2025

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.