Irmã de Neymar teria levado bronca do pai após pedir ajuda para pagar fatura de R$ 6 mi Rafaella Santos tem cartão de crédito sem limite e gastou quantia milionária em diversos luxos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/02/2025 - 13h32 (Atualizado em 28/02/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafaella Santos gastou R$ 6 milhões no cartão de crédito Reprodução/Instagram/@rafaella

A irmã do jogador Neymar, Rafaella Santos, aparentemente causou problemas para a família na última semana…

A influenciadora digital teria ligado para o pai, Neymar da Silva Santos, para pedir ajuda com uma fatura de cartão milionária, acumulada entre dezembro de 2024 e janeiro deste ano. O valor é surpreendente: R$ 6 milhões de reais.

O pedido, no entanto, não foi bem recebido pelo avô de Davi Lucca, Mavie e Helena. Segundo informações reveladas por Gaby Cabrini no programa Fofocalizando, ele teria ficado bravo com a situação.

A apresentadora relatou que Neymar “Pai”, após reclamar das despesas exorbitantes de Rafaella, deu uma bronca na filha e disse para ela gastar menos.

‌



No entanto, ele acabou ajudando a influencer e pagado a fatura…

Rafaella tem um cartão de crédito sem limite pré-estabelecido e torrou os R$ 6 milhões em aluguéis de jatinhos particulares e outros luxos. A irmã de Neymar costuma ter altos gastos com presentes, dados à família, ao namorado Gabigol, à cunhada, Dhiovanna Barbosa, aos sogros, e sobrinhos.

Para a filha mais nova de Neymar, Helena, a influenciadora comprou recentemente 40 peças de vestimentas, além de sapatos e acessórios exclusivos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.