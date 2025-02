Filho de Marcinho VP, Oruam fala após segunda prisão: ‘Tenho medo de decepcionar meu pai’ Em publicação nas redes sociais, rapper pediu desculpas aos fãs e à família Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/02/2025 - 10h43 (Atualizado em 28/02/2025 - 10h43 ) twitter

Oruam desabafou após ser preso pela segunda vez Reprodução/Instagram/@oruam

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, fez um pronunciamento no Instagram após voltar a ser detido, na última quarta-feira (26), menos de uma semana depois de sua primeira prisão.

Tudo começou no dia 20 de fevereiro, quando o artista foi levado para a delegacia por fazer manobras arriscadas no trânsito e acabou sendo solto após pagamento de fiança.

Dias depois, durante uma investigação na mansão de Oruam, policiais encontraram Yuri Pereira Gonçalves, um amigo de infância do rapper, contra quem havia um mandado de prisão em aberto.

Os agentes estavam no local porque o rapper era alvo de buscas após atirar sem direção em um condomínio no final de 2024, sendo indiciado pelo crime de disparo de arma de fogo. No entanto, o artista acabou detido sob a suspeita de favorecimento pessoal — ajudar alguém que cometeu um crime a escapar das autoridades.

‌



Oruam foi liberado logo depois de assinar um termo circunstanciado e, no mesmo dia, falou sobre o assunto nas redes sociais. “Tenho medo de decepcionar Deus, meu pai, minha mãe, meus fãs, meus amigos e todos que gostam de mim”, escreveu no Instagram.

O artista também se desculpou por suas ações. “Minhas atitudes me trouxeram grandes inimigos, minhas vitórias me encheram de ego, na derrota lembrei da humildade, peço desculpas só aos meus fãs e a minha família que hoje eu os decepcionei”, finalizou

‌



Filho de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, que está preso desde 1996, Oruam surgiu na cena musical em 2022, com a música “Invejoso”. O último álbum lançado pelo artista foi “Liberdade”, que tem como capa uma imagem do rapper e sua família com camisetas pedindo a libertação do traficante.

