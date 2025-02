Mãe de Peppa Pig anuncia que está grávida; saiba todos os detalhes Mamãe Pig revelou em programa britânico que está esperando o terceiro porquinho Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/02/2025 - 11h55 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mamãe Pig anunciou que terá mais um porquinho Reprodução/Instagram/@GMB

A mãe da personagem Peppa Pig fez uma revelação surpreendente: ela está grávida de seu terceiro porquinho. A notícia foi anunciada no programa britânico Good Morning Britain, transmitido pela ITV.

“Bem, estou animada para compartilhar que nossa família está ficando ainda maior porque... Vamos ter outro bebê!”, anunciou Mamãe Pig.

A personagem revelou que, embora esteja animada com o nascimento do porquinho, há uma preocupação. “[Estou] um pouco sobrecarregada com a ideia de ter três crianças com menos de 5 anos correndo por aí, mas completamente feliz”, continuou.

A notícia da chegada de um novo bebê já foi compartilhada com Peppa e George: “Não conseguimos manter isso em segredo por muito tempo. Peppa sabia que algo estava acontecendo, e ela é tão curiosa. Tivemos que contar antes que ela descobrisse!”, comentou Mamãe Pig.

‌



Ela ainda disse que os filhos tiveram alguns momentos de insegurança, mas também estão muito empolgados. “Todo dia me perguntam o quanto o bebê já cresceu, quando ele vai nascer, se ele gosta de poças de lama e dinossauros... Não para nunca!”

Sobre como o novo membro da família irá se chamar, Mamãe Pig afirmou acreditar que irão encontrar o nome certo quando ele vier ao mundo, como aconteceu com Peppa e George.

‌



No entanto, ela reforçou que cada gestação é diferente e, se o nome certo aparecer, eles vão saber.

‌



Veja o anúncio completo:

Mummy Pig has big news to share!



The family is growing ❤️ pic.twitter.com/ORFQCJAlrS — Good Morning Britain (@GMB) February 27, 2025

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.