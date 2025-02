Carolina Dieckmann surpreende ao comparar fotos com 23 e 46 anos; veja o antes e o depois Atriz brincou com os fãs e fez enquete sobre se melhorou com o passar do tempo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/02/2025 - 02h00 ) twitter

Carolina Dieckmann fez o antes e o depois dela com 23 e 46 anos Reprodução/Instagram/@loracarola

A atriz Carolina Dieckmann, de 46 anos, chamou a atenção nas redes sociais após compartilhar uma montagem com duas fotos dela: uma aos 23 anos e outra atual.

Apesar da diferença de mais de 20 anos entre os registros, os seguidores da artista ficaram surpresos com a semelhança dela nas duas imagens.

Em um vídeo publicado no Instagram, antes de realizar um procedimento estético, Carolina falou da importância do autocuidado.

“Me mandaram essa foto do Instagram e falei: ‘Caramba!’. Como é bom se cuidar. Como é bom procurar um profissional que você admira, que confia, e ver que dá para gerenciar o seu envelhecimento, amadurecimento do jeito que você quiser, com cuidado”, afirmou.

Em seguida, ela brincou com os fãs ao fazer uma enquete em que perguntou se, com a passagem do tempo, “deu bom” ou “deu ruim”.

Carolina Dieckmann fez enquete sobre se melhorou ou não com o tempo Reprodução/Instagram/@loracarola

A pergunta não está mais disponível, mas ela é linda com qualquer idade, né?

