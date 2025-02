Bruna Biancardi expõe perfil que estaria fazendo ataques racistas a Mavie e ajuda a derrubar conta Influenciadora pediu aos seguidores que denunciassem responsável e afirmou que já encaminhou tudo aos advogados Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 26/02/2025 - 12h05 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h14 ) twitter

Bruna Biancardi expôs perfil que teria atacado Mavie Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

A filha do jogador Neymar e da influenciadora Bruna Biancardi, Mavie, de 1 ano, está sendo alvo de ataques racistas nas redes sociais.

A influencer expôs nos stories do Instagram, na última terça-feira (26), um perfil que estaria cometendo racismo com a bebê.

“Preciso da ajuda de vocês. Eu falei que iria expor aqui perfis que fizessem comentários racistas ou ruins com as crianças, né? Vamos começar com esse fake aqui?”, escreveu a mãe de Mavie.

Bruna, então, pediu para que os seguidores ajudassem a tirar a conta da pessoa responsável pelos ataques do ar.

‌



“Obviamente já mandei para os meus advogados, mas enquanto isso podemos remover esse perfil com as nossas denúncias. Denunciem, por favor”, completou.

Horas depois, a influenciadora revelou que a iniciativa deu certo. “Conta derrubada. Menos uma racista por hoje. Obrigada, time”

Bruna Biancardi está grávida da segunda filha com Neymar, que se chamará Mel. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de sete meses.

