Indicados ao Oscar ganham bolsa de brindes avaliada em R$ 600 mil; saiba o que tem dentro Viagens, produtos de luxo e até lipoaspiração estão na lista do que os principais indicados à premiação irão ganhar Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 26/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/02/2025 - 02h00 )

Mimos que os indicados ao Oscar vão receber Reprodução/Instagram/@swagassets

O Oscar 2025 vai acontecer no próximo domingo (2), e estamos na torcida pela Fernanda Torres e pelo Ainda Estou Aqui. Apesar de o prêmio mais cobiçado ser a pequena estatueta de metal banhada a ouro, os principais indicados também recebem uma bolsa repleta de presentes.

Dentro da famosa gift bag, os famosos irão encontrar diversos itens exclusivos, com valores ainda mais… Em 2024, o kit foi avaliado por especialistas norte-americanos em US$ 100 mil, o que equivale à aproximadamente R$ 600 mil.

A iniciativa de presentar os artistas com a bolsa é da agência Distinctive Assets e não tem qualquer participação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que entrega o Oscar.

O fundador da empresa de marketing, Lash Fary, inclusive, já revelou nas redes sociais alguns dos itens que estarão na gift bag do Oscar 2025. No entanto, ele afirmou que a bolsa ainda não está finalizada.

‌



Estão na lista: cinco dias em um retiro de bem-estar de luxo no Sri Lanka; estadias de quatro noites em dois resorts nas Maldivas; uma lipoaspiração na Flórida; uma estadia no hotel cinco estrelas Cotton House, em Barcelona; uma linha completa de produtos de luxo para cuidados com a pele; e uma experiência exclusiva no bar de joias da loja de roupas OMGIGI.

A expectativa é que Adrien Brody, Zoe Saldaña, Cynthia Erivo, Demi Moore e Kieran Culkin estejam entre as celebridades que vão receber o kit. O nome de Fernanda Torres ainda não foi citado, mas há chances da atriz brasileira também estar entre os presenteados.

