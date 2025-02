Bruna Biancardi revela nome de segunda filha com Neymar Influenciadora fez uma publicação em homenagem ao aniversário do jogador e contou como a irmã de Davi, Mavie e Helena irá se chamar Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/02/2025 - 10h02 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h02 ) twitter

Bruna Biancardi revelou qual será o nome de sua segunda filha com Neymar Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

A influenciadora Bruna Biancardi revelou no Instagram qual será o nome de sua segunda filha com Neymar.

A mãe de Mavie fez uma publicação de aniversário para o jogador, que completa 33 anos nesta quarta-feira (5), e assinou o texto como sendo dela e das duas filhas.

Com isso, Bruna anunciou que a nova herdeira se chamará Mel. O nome já era comentado nas redes sociais, mas agora foi confirmado pela influenciadora.

Na postagem, ela também comentou sobre as diversas fases que passou com Neymar e afirmou que foram “Algumas boas, outras nem tanto…”, em referência às polêmicas envolvendo traições do jogador e períodos em que ficaram separados.

No entanto, a influenciadora reforçou a importância de tudo o que ocorreu na história do casal. “Hoje entendo que elas foram necessárias para chegarmos até aqui!”

Bruna ainda encheu o jogador de elogios e celebrou a volta de Neymar ao Santos, time que o revelou.

“Hoje o seu ciclo começará de um jeito muito especial, e eu sei o quanto você desejou e esperou por esse momento! Temos muito orgulho de você, como profissional e como pessoa e só quem te conhece de verdade, tem o prazer de saber quem é você por trás do que todo mundo vê…”

Ela continuou: “Desejo que você continue esse menino brincalhão, sonhador, engraçado e esse homem especial, companheiro e dedicado. Obrigada por tudo e principalmente pelos melhores presentes da minha vida! Nossas meninas e a nossa família!”.

A influenciadora terminou o texto afirmando que está ansiosa por hoje, quando o jogador irá estrear no time do coração, e desejando que ele brilhe. “Te amamos muito!”, finalizou.

