Karla Sofía Gascón é excluída da campanha de ‘Emilia Pérez’ pelo Oscar Plataforma responsável por distribuição do filme tomou decisão após comentários da artista considerados preconceituosos serem expostos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/02/2025 - 14h11 (Atualizado em 04/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Karla Sofía Gascón foi excluída de campanha de 'Emilia Pérez' ao Oscar Reprodução/Instagram/karsiagascon

A atriz Karla Sofía Gascón, protagonista de “Emilia Pérez”, foi excluída das campanhas promocionais do filme pelo Oscar, segundo a revista The Hollywood Reporter.

Responsável pela distribuição do longa-metragem nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, a Netflix tomou essa decisão após tweets considerados racistas e xenofóbicos da artista terem uma repercussão negativa ao redor do mundo.

A plataforma de streaming também decidiu retirar Karla Sofia do material publicitário do filme e agora um novo pôster, divulgado pelo roteirista Sam Herbst, ignora a indicação da espanhola ao Oscar de “Melhor Atriz”.

Para piorar a situação, a atriz deu uma entrevista à CNN sem avisar a equipe de divulgação de “Emilia Pérez”. Durante a conversa, ela chorou e afirmou que não é racista.

‌



Em declarações anteriores, Karla Sofía pediu desculpas pelos tweets e reforçou que eles que não representam suas opiniões atuais. A polêmica, no entanto, segue impactando a sua imagem e o filme que protagoniza.

A artista ainda revelou ter sido aconselhada a não comparecer à cerimônia do Oscar, pois alguém teria falado que ela não terá mais “relevância” na premiação.

‌



A expectativa era de que Karla Sofía participasse de ações para promover “Emilia Pérez” ao lado do diretor Jacques Audiard e de parte do elenco, como as atrizes Zoe Saldaña e Selena Gomez. No entanto, até a viagem da artista aos Estados Unidos foi cancelada.

Xiii…

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.