Internet compara Maiara com Giovani e Zacarias após corte de cabelo: 'São irmãos' Cantora sertaneja está de visual novo e dividiu opiniões nas redes sociais Fabíola Reipert 26/02/2025 - 10h18

Maiara foi comparada com Zacarias e Giovani após cortar o cabelo Divulgação; Repodução/Instagram/@almirahenriquepereira/@gianegiovanioficial

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, mudou o visual e, após passar a maior parte da vida com os cabelos longos, cortou os fios bem curtinhos.

O novo corte, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto algumas pessoas elogiaram a artista, outras começaram a compará-la com duas personalidades famosas: o cantor Giovani, da dupla com Gian, e o ator Zacarias.

“Nem a irmã dele deve parecer tanto”, afirmou um usuário sobre a semelhança de Maiara com o sertanejo. “Parece mesmo. Separados na maternidade”, disse outro. “São irmãos”, falou um terceiro.

Já outras pessoas comentaram que a cantora estava mais parecida com o humorista. “Achei a cara do Zacarias”, escreveu um perfil. “Ficou igual ao Zacarias magro”, brincou outro.

Esse povo da internet não perdoa, né? A Maiara está linda!

