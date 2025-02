Nova fase! Maiara, da dupla com Maraisa, corta o cabelo e divide opiniões entre os fãs

Curtindo férias com a família em Alagoas, Maiara, da dupla com Maraisa, aproveitou para renovar o visual. A cantora surgiu com o cabelo curto em fotos e acabou dividindo opiniões entre os fãs. "Combina demais com ela esse corte", elogiou um internauta. "Ficou parecendo o pai da Sandy [Xororó]", escreveu outro usuário em publicação. Veja como ficou!