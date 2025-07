Sheila Mello relembra ataque de estrelismo e diz que recebeu ajuda de Jacaré no É O Tchan

Sheila Mello, conhecida como a eterna "loira do Tchan", revelou que teve um romance com o dançarino Jacaré na época do É O Tchan. O relacionamento era conhecido entre os colegas, mas nunca foi divulgado ao público. Sheila destacou a amizade duradoura com Jacaré e disse que tem gratidão por ele a ter ajudado a manter os pés no chão. Segundo a dançarina, Jacaré segurou a barra durante um ataque de estrelismo dela. Saiba mais!



