Zezé Polessa desabafa nas redes sociais após ser hospitalizada por comer feijoada vegana Atriz foi internada em Curitiba, no Paraná, onde estava apresentando uma peça de teatro Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/02/2025 - 12h54 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h55 )

Zezé Polessa foi internada após comer feijoada vegana Reprodução/Instagram/@zezepolessa

A atriz Zezé Polessa, de 71 anos, fez uma publicação nas redes sociais após ter sido hospitalizada no final de semana devido a uma intoxicação alimentar.

Depois de almoçar uma feijoada vegana no último sábado (22), ela não se sentiu bem e foi internada no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, no Paraná.

A artista estava na cidade para apresentar a peça de teatro Os Olhos de Nara Leão e precisou cancelar duas sessões, que estavam programadas para acontecer no Teatro Fernanda Montenegro.

No Instagram, ela lamentou o ocorrido e compartilhou que recebeu alta na última segunda-feira (24). “‘Feijoada vegana faz mal à moça!!!’ Foi o que aconteceu. Simples assim”, começou a atriz. “Dois espetáculos cancelados. Uma pena lastimável, para ser bem explícita e enfática.”

Zezé também deu detalhes sobre o período de internação. “Chegando ao hospital N Sra. das Graças, passando pelo pronto atendimento e depois internação, fui recebendo os cuidados necessários de todos os que trabalham ali”.

Além disso, a artista ressaltou a qualidade do atendimento do local, que foi “humano, amoroso e técnico”, segundo ela. “Agradeço a todos. Sem essa rede de apoio não teria sido fácil. E mesmo com todas as complicações de uma intoxicação alimentar, hoje posso estar voando para casa recuperada.”

A atriz ainda prometeu um dia voltar à capital paranaense e fazer mais espetáculos. “Não foi fácil vir a Curitiba para apresentar 3 espetáculos e só ter dado conta de um. Tivemos que cancelar a sessão de sábado e domingo. Lamentável! Mas um dia eu volto, se não com @osolhosdenaraleão com outro espetáculo tão bonito quanto”.

Veja o post de Zezé Polessa na íntegra:

