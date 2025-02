Millie Bobby Brown é alvo de críticas após aparecer irreconhecível em premiação Atriz chamou atenção com visual maduro e aparentou ser mais velha do que realmente é Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/02/2025 - 11h06 (Atualizado em 25/02/2025 - 11h06 ) twitter

Millie Bobby Brown apareceu irreconhecível em estreia de filme Reprodução/Instagram/@netflix

A atriz Millie Bobby Brown, de 21 anos, se tornou assunto nas redes sociais após aparecer irreconhecível, na noite da última segunda-feira (24), na estreia de seu novo filme, The Eletric State, em Los Angeles.

No evento, a artista estava usando um vestido dourado com pedras, quadris estruturados e uma capa. Para completar o look, ela optou por um penteado sofisticado e volumoso, com uma franja grossa e marcante.

As escolhas de Millie, porém, não agradaram. Além de não ser reconhecida por parte dos fãs, outros afirmaram que o visual maduro a deixou com uma aparência de alguém com mais idade.

“Desculpe, mas o novo visual faz ela parecer velha”, comentou uma pessoa no Instagram. “Onze indo para Quarenta”, escreveu outra, em referência ao nome da personagem que a atriz interpreta na série Stranger Things.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que a artista é criticada por esse motivo. Durante a premiação SAG Awards, no último domingo (23), Millie também foi alvo de comentários que diziam que ela aparentava ter o dobro de sua idade.

“Literalmente tive que verificar duas vezes se era ela quem fez 21 anos outro dia e não 40”, afirmou um usuário no X (antigo Twitter).

Mas que implicância, né? Se a menina está feliz, deixa ela…

