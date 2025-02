Ludmilla relata susto após avião em que estava fazer pouso de emergência Cantora viaja para participar de evento em São Paulo e teve que retornar ao Rio de Janeiro após aeronave apresentar falha técnica Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/02/2025 - 10h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ludmilla passou por momentos de tensão em avião Reprodução/Instagram/@ludmilla

A cantora Ludmilla passou por momentos de tensão após o avião em que estava precisar fazer um pouso de emergência na última segunda-feira (24).

Nos stories de seu perfil no Instagram, a artista desabafou sobre o nervosismo durante o episódio. “Menina, que frio na barriga”, contou. “A gente está fazendo um pouso de emergência agora, meu Deus.”

Segundo Ludmilla, a aeronave saiu do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, onde ela iria participar do evento de futebol Kings League. No entanto, durante o percurso, foi verificada uma falha técnica, o que fez o avião retornar à capital carioca.

“A gente está tendo que pousar e agora voltando para o Rio de Janeiro. Não passa Wi-Fi, gente”, continuou a cantora.

‌



Apesar de ter ficado assustada, a artista compartilhou que pousou em segurança.

Horas depois, Ludmilla publicou um novo vídeo e lamentou não ter conseguido uma nova aeronave para voar. Em razão disso, ela comentou que não chegaria a tempo para o evento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.