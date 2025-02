Jojo é chamada de grossa; Grazi Massafera é difícil; Xamã, complicado; Ludmilla, terrível Larissa Manoela, Bruna Marquezine, Gkay e outros famosos são criticados em lista que vazou nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/01/2025 - 11h02 (Atualizado em 24/01/2025 - 18h11 ) twitter

Famosos foram expostos em lista que vazou na internet Reprodução/Instagram

Está circulando nas redes sociais uma planilha atribuída a agências de publicidades que relata como é trabalhar com celebridades e influenciadores. Uns foram elogiados, outros severamente criticados.

“Jojo Todynho é grossa, não estuda briefing, grita, ofende”. Assim foi a definição da ex-cantora, segundo as pessoas que atuam no meio artístico e contratam famosos para fazer propagandas. A lista é longa e ainda conta com atores, cantores, criadores de conteúdo e subcelebridades.

ATORES

‌



A atriz Bruna Marquezine, além da acusação de ser mal-assessorada, sofreu outras críticas: “Faz apenas o mínimo e muito mal feito. Não lê brief, faz as entregas completamente desorganizadas e amadoras. Teve publi que estava acordado para ser às 20h e ela subiu de madrugada. A assessoria dela não responde e-mails, não se atenta nem ao período de validade contratual. Não consegue sequer compreender uma cláusula simples”.

A descrição de Larissa Manoela comenta um tópico sensível: a relação da atriz com os familiares. “Ela levou golpe dos pais e vai levar agora do marido, cunhada e família, que atualmente gerem a artista. A equipe dela é muito júnior e é a família do marido, o que faz com que as entregas sejam aquém em qualidade, roteiro e fica tudo bastante simples e fraco, comparando ao investimento dedicado”, afirma a planilha.

‌



Outra crítica foi sobre a agente da artista, que foi chamada de “perdidaça”, super grossa e completamente antiprofissional. “Não fosse um contrato muito bem feito e com cláusulas de cuidado que protegessem o cliente, teria dado ruim. Estão cobrando preços exorbitantes, péssimo retorno de venda, engajamento em stories muito ruim também.”

Por fim, Larissa é elogiada por ser fofa, mas é reforçado que ela está na equipe errada e precisa mudar isso urgente, senão irá perder grandes contratos.

‌



A atriz Grazi Massafera foi chamada de “difícil”. Isso porque dizem que ela aprova o roteiro e figurino, mas, no dia, muda tudo, deixando as peças completamente diferentes do combinado e algumas até inutilizáveis. “Escolhe seu time de ‘beauty’ e ficam no set se divertindo como se estivessem numa sexta-feira de vinhos e queijos, atrasando toda a diária. Rende muito bem em fotos, mas muito pouco em vídeos por medo de ficar feia.”

Entre as celebridades criticadas também está o ator Marcus Majella: “Um pesadelo! Ele e a equipe simplesmente sumiram na hora da entrega e quando a gente foi ver ele estava viajando. Depois de tanto fazer pressão e ameaçar suspender por quebra de contrato, ele entregou um conteúdo feito de qualquer jeito”.

Já Heloísa Perissé foi chamada de “difícil”: “Muito tempo de camarim, muitas exigências”. No entanto, é afirmado que só pior do que a artista é a sua agente. “Péssima profissional, grossa, desrespeitosa com todos da equipe. Trata mal da faxineira ao assistente de direção. Atrapalha a equipe, não joga junto. Com isso, ela atrapalha a imagem da artista que ela trabalha.”

A atriz Paolla Oliveira foi acusada de não cumprir o combinado de horários e chegar exausta, sendo que foi ela que escolheu o dia da gravação. “Evitem fortemente! Não deixa o diretor de criação aprovar a make nem o figurino, a bonita é quem dita! Além disso, ela que vai decidir e dizer o ‘temos’”.

CANTORES

Sobre Ludmilla, a planilha é direta: “Simplesmente terrível”. Segundo as informações escritas, “o time dela é totalmente familiar, zero profissionalismo, preço altíssimo para pouca entrega, ‘enchem o saco’ com ajustes bestas. Nunca mais iremos trabalhar com ela”.

O cantor Xamã foi definido como “extremamente complicado”. De acordo com as informações escritas no documento, ele não cumpre prazos, os conteúdos produzidos são de péssima qualidade e extremamente amadores. Além disso, a equipe dele seria bastante complicada de se trabalhar e o trabalho demora para dar retorno e visibilidade.

INFLUENCIADORES

Após já ter se envolvido em polêmicas, Gkay está envolvida em mais essa. “Eu não sou de fomentar o cancelamento, mas essa aí, ela não pede, ela implora! Simplesmente não cumpre agenda, não respeita o briefing e se ela quebrou a unha no dia da postagem, esquece! É luto pela unha quebrada”, diz a planilha sobre a influenciadora.

O influenciador digital Casimiro “literalmente não sabe trabalhar”, segundo a lista. “Completamente caótico. Promete e não cumpre, acha que pode fazer o que quiser, mudar datas, recusar briefings que foram enviados com orçamento inicial, antes do contrato. Na época, o valor já estava nas alturas (R$ 2 milhões) e ele já havia feito entregas para várias marcas, mas a impressão é que ele se recusa a se profissionalizar”.

A ex-mulher de Wesley Safadão, Mileide Mihaile, também foi criticada na lista: “Bem estrela e olha para os outros com desdém. A equipe é prestativa e dá suporte para manter um clima agradável. Enquanto isso, ela causa tormentos. Acha que é o próprio Wesley Safadão”.

DIVIDIU OPINIÕES

O trabalho com Paola Carosella dividiu opiniões. Enquanto uma pessoa disparou: “Péssimo, não segue o briefing e o roteiro, trata mal até o próprio time. Nem com outras celebridades ela finge simpatia. Se acha superior a todos, e sempre está com cara de quem está cheirando m****”, outra disse: “Um amor de pessoa! Chegou antes do horário da gravação, levou seus próprios utensílios e ingredientes, sentou conosco para entender exatamente do que estávamos precisando e, na hora da gravação, foi um show de simpatia e emoção”.

Tatá Werneck também teve seus lados positivo e negativo apontados. Ela recebeu a crítica: “Entrega bastante resultado, mas se não for com o diretor amiguinho dela, quando a diária chega na metade já começa a espanar”. Mas foi elogiada também: “Tatá é super profissional, consegue se adaptar facilmente aos desafios que muitas vezes acontecem no dia e você ainda ganha uns stand-ups grátis. Gênia”.

FORAM ELOGIADOS

Apesar das centenas de críticas a atores e influenciadores, Caio Castro, Supla, Nicole Bahls, Sabrina Sato, Pedro Scooby e outros famosos foram elogiados. Alguns deles pela simpatia, outros por serem práticos e sem frescuras. E foi dito que vale a pena contratá-los.

Pedro Scooby é chamado de “demais”: “Super alto astral, carismático, ele ocupa os espaços e faz a produção ser muito mais leve. Cria junto, pega texto fácil e não tem tempo ruim. Entrega muito além do escopo e se dedica super à marca”.

Já Caio Castro “é super desenrolado e ágil”. Segundo a planilha, ele é meio quieto no começo, mas vai se soltando, além de ser super proativo e ter terminado tudo antes do tempo.

Nicole Bahls recebeu só elogios: é extremamente gentil, engajada, pró-ativa, respeita prazos, briefings, sempre ouve e traz propostas que fazem sentido para sua audiência. “Contratem mais a Nicole, zero problemas e um perfil totalmente dedicado.”

Com Gisele Bündchen não foi diferente, a supermodelo é considerada uma pessoa acessível, pontual e profissional. Além disso, a lista diz que ela é muito bem assessorada e até contribui com ideias que melhoram o ‘job’.

“Ela chega no ambiente e cumprimenta todos. Do técnico de som ao diretor. Da VP da marca à copeira. E bizarramente ela lembra do rosto e nome de todas as pessoas, mesmo os trabalhadores braçais. Ainda que passe anos fora, quando ela volta ela lembra. Linda por fora, mas mais ainda por dentro. Merece estar onde está”, relata a planilha.

