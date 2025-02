Gisele Bündchen teria escolhido cantora famosa para ser madrinha de seu bebê Supermodelo está à espera do primeiro filho com Joaquim Valente e já é mãe de Benjamin e Vivian Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/01/2025 - 12h13 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h13 ) twitter

Gisele Bündchen está grávida do terceiro filho Reprodução/Instagram/@gisele

A supermodelo Gisele Bündchen já teria escolhido quem será a madrinha do bebê que está esperando. A brasileira está grávida do primeiro filho com o noivo, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Segundo o site RadarOnline, a cantora Shakira seria a eleita para o “cargo”. As duas teriam ficado amigas após terem se divorciado de seus antigos maridos e se aproximado com a mudança da colombiana para Miami.

“Shakira e Gisele realmente se uniram nos últimos anos. Elas se ajudaram em seus términos e a amizade tem sido uma espécie de graça salvadora para ambas”, revelou uma fonte ao veículo.

A cantora era casada com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, e a supermodelo, com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.

‌



“Agora que Gisele está grávida, ela está se apoiando ainda mais em Shakira. Elas conversam o tempo todo, não importa onde estejam no mundo”, completou o informante.

Apesar de Gisele não ter muitas amigas próximas e ser raro ela deixar alguém novo entrar, segundo a fonte, Shakira está em seu círculo íntimo agora. “Gisele está falando sobre querer dar a ela a honra de ser uma das madrinhas de seu bebê. Isso diz muito sobre o quanto ela valoriza Shakira e quer que ela faça parte disso”, finalizou.

Gisele Bündchen tem dois filhos do primeiro casamento: Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 12. De acordo com informações reveladas à revista US Weekly por uma fonte próxima, os adolescentes adoram o novo padrasto, que teria uma ótima relação com os enteados no convívio diário.

