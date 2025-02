Paolla Oliveira desabafa e diz que perdeu trabalhos após assumir corpo fora dos padrões

Paolla Oliveira voltou a falar sobre as críticas ao próprio corpo que recebe na internet. A atriz revelou que chegou a perder trabalhos após parar de fazer dieta e “assumir” as curvas fora dos padrões de magreza. "Deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que me tornei e do que não queria mais reforçar", declarou Paolla. “Como pessoa, ela pode ser antipática, mas é bonita e tem ‘corpão’”, opinou Fabíola Reipert.