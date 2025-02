Filha de Cauã Reymond posa durante intercâmbio com Grazi Grazi Massafera mostra sua filha com Cauã Reymond durante temporada nos EUA. Bebê Mamãe|Do R7 23/01/2025 - 20h47 (Atualizado em 23/01/2025 - 20h47 ) twitter

Grazi Massafera mostra sua filha com Cauã Reymond

A filha do ator Cauã Reymond está vivendo uma temporada nos Estados Unidos ao lado de sua mãe, a atriz Grazi Massafera. A adolescente Sofia, de 12 anos, embarcou com Grazi na última sexta-feira (17) para essa nova experiência no exterior.

Para saber mais sobre essa viagem incrível e os momentos especiais de mãe e filha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

