Zezé Polessa critica contratação de influenciadores para papéis em novelas

Zezé Polessa ‘botou a boca no trombone’ e falou sobre a contratação de influenciadores digitais para papéis em novelas. Em entrevista ao jornalista Marcos Bulques, a atriz afirmou que os profissionais da internet estão mais preocupados com a própria imagem do que com a interpretação do personagem. “Isso não tem nada a ver com ser ator, isso é outra coisa”, disse Zezé. “Ou [esses influenciadores] realmente têm vocação e vão virar atores, ou vão embora”, continuou a atriz.