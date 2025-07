O ator Michael Madsen morreu nesta quinta-feira (3), aos 67 anos, devido a um ataque cardíaco fulminante. A informação foi confirmada pelo empresário do artista. Com 40 anos de carreira no cinema, o astro ficou famoso pelos filmes de Quentin Tarantino, como 'Cães de Aluguel' e 'Kill Bill'.



