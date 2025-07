Viúva de Gal Costa é condenada a indenizar artista plástica; saiba o motivo

A viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo, perdeu processo e foi condenada a indenizar uma artista plástica por um imóvel comprado pela cantora em 2020. Após a morte de Gal, Wilma continuou morando na casa sem transferir as contas de luz e gás para o seu nome. Agora, ela terá que pagar as contas atrasadas e mais R$ 10 mil por danos morais.



