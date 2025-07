Bora ganhar músculo? Esposa de Eduardo Costa vai treinar após marido falar que ela está ‘magrinha’

Mulher do cantor Eduardo Costa resolveu ir treinar após o marido falar que ela estava “muito magrinha”. Mariana Polastreli ainda declarou em suas redes sociais: “Manda quem pode, obedece quem tem juízo.” “Se quer mulher encorpada, casa com um jogador de futebol”, brincou Eleandro Passaia. Assista!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!