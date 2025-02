Selton Mello comemora fim das filmagens de ‘Anaconda’ ao lado de astros de Hollywood Ator de ‘Ainda Estou Aqui’ agora irá partir para ‘nobre missão’ e ser um dos representantes do Brasil no Oscar 2025 Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/02/2025 - 10h29 (Atualizado em 27/02/2025 - 10h29 ) twitter

Selton Mello celebrou o fim das filmagens de 'Anaconda' ao lado de Paul Rudd e Jack Black Reprodução/Instagram/@seltonmello

O ator Selton Mello publicou nas redes sociais uma foto com os atores Paul Rudd e Jack Black para celebrar que as gravações do filme Anaconda foram finalizadas.

O brasileiro afirmou que foi “uma experiência inesquecível”, elogiou os parceiros de cena e agradeceu ao elenco e à equipe do filme.

“Paul Rudd & Jack Black. Dois atores extraordinários. Mas melhor que isso: duas pessoas extraordinárias”, escreveu o artista, enaltecendo os protagonistas do longa-metragem.

Ele também reforçou que o novo Anaconda “não é remake, não é sequência” e estará em breve nos cinemas.

‌



“Steve, Thandiwe, Daniela. Novos amigos, novos aprendizados. Faço minha mala muito feliz pelo que vivi. Novos rumos, novos experimentos. Tom, Kevin, Sony Pictures. Cast & crew. Thank you all”, completou o ator.

Selton, então, revelou que agora irá partir para uma nova missão. “Ir ali representar o meu país”. Ele se refere à cerimônia do Oscar, que irá acontecer no próximo domingo (2).

‌



O filme Ainda Estou Aqui, estrelado por Selton Mello e Fernanda Torres, concorre em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para a filha de Fernanda Montenegro, que interpretou Eunice Paiva.

Veja o post de Selton Mello na íntegra:

