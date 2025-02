Selton Mello diverte fãs ao responder com humor a usuário que perguntou quem ele era Ator de ‘Ainda Estou Aqui’ também é conhecido por compartilhar memes e interagir com os seguidores Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/02/2025 - 12h18 (Atualizado em 11/02/2025 - 12h18 ) twitter

Selton Mello respondeu com humor a usuário que não o conhecia Reprodução/Instagram/@seltonmello

O ator Selton Mello se tornou (mais uma vez) assunto nas redes sociais após dar uma resposta cheia de bom-humor a um usuário que questionou a sua identidade.

Tudo começou quando um perfil fez a seguinte pergunta no TikTok: “Quem é Selton Mello, gente?”. Famoso por suas interações divertidas, o artista não perdeu tempo e disse: “Trabalho no ramo de venda de açaí”.

A resposta inesperada arrancou risadas dos fãs do ator, que se divertiram com a brincadeira feita por ele. Essa, no entanto, não é a primeira vez que o ator reage assim.

Além de ser conhecido pelo trabalho na televisão e no cinema, o intérprete de Rubens Paiva em Ainda Estou Aqui também é um grande “curador” de memes e vídeos engraçados.

‌



As publicações compartilhadas por Selton geram tanta repercussão que já até perguntaram onde ele encontra as imagens divertidas. Sempre com criatividade, ele já respondeu “Numa lojinha em Volta Redonda” ou “Em um brechó em Piracicaba”.

Atualmente, os registros mais esperados pelos fãs de Selton Mello são os dos bastidores no Oscar. O ator irá participar da premiação, ao lado da atriz Fernanda Torres e do diretor Walter Salles, representando Ainda Estou Aqui.

