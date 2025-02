Medalhista brasileira que expôs traição do namorado é acusada de ter sido amante de jogador A líbero da seleção, Natinha, tornou pública a infidelidade do amado e acabou tendo suposto caso com homem casado revelado Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/02/2025 - 14h15 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h12 ) twitter

Natinha teria se envolvido com jogador de vôlei casado Reprodução/Instagram/@natharaujo_

E não é que o set virou? Após Natália Araújo, líbero da seleção brasileira, desabafar nas redes sociais depois de descobrir uma traição do namorado, um perfil expôs que o passado da atleta a condena…

Isso porque, segundo a advogada Kelly Fonseca, responsável pelo comentário revelador, há aproximadamente três anos, a líbero teria sido amante de um jogador de vôlei casado. Eita!

Tudo começou quando a jogadora, conhecida como Natinha, resolveu fazer uma surpresa para o namorado, João Pedro, e foi de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, onde ele estava fazendo um curso.

A viagem, no entanto, não saiu como o planejado e horas depois de fazer um post romântico com o amado, ela fez uma live em que revelou ter sido traída. “Ele tava aqui no Rio de Janeiro com essa v********, me traindo”, contou a jogadora, compartilhando uma foto da suposta amante.

‌



Mas, se dizem que tudo o que a gente planta, a gente colhe… a jogadora teria jogado as sementes! Em um comentário, Kelly Fonseca contou que, em 2022, a atleta foi até Recife e teve um caso com o jogador de vôlei João Rafael que, assim como ela, era casado.

A situação ainda piora… De acordo com a advogada, a mulher de João estava em casa com uma filha de dois meses. “Dói pra caramba, né? Imagina passar por isso em um resguardo! Espero que sentindo essa dor na pele você aprenda!”, disparou a usuária. “Cuidado! Um dia você foi a mulher que hoje você tá expondo e crucificando!.”

‌



Ao ser questionada se falava a verdade, a mulher foi firme: “É verdade, sim! Tenho todas as provas. Como dia que ela chegou e foi embora, endereço de onde ficou hospedada em Recife, o que falou para o marido da época para poder estar em Recife, conversa com o amante… enfim, tudo!”, afirmou.

No entanto, a advogada explicou que, diferente de Natinha, a antiga esposa de João Rafael optou por não dividir a situação nas redes sociais, evitando expor não só a si mesma, mas também a bebê.

‌



“A ex-mulher do cara que ela teve um caso não expôs na internet para se preservar, preservar a filha recém-nascida e de alguma forma ainda teve a empatia de não expor as pessoas públicas envolvidas na história”, comentou Kelly.

A advogada finalizou com um recado. “Como dito por vocês: a Justiça tarda, mas não falha! E a de Deus é a melhor de todas! Não desejando o mal a ela, apenas deixando claro que não tem como plantar traição e colher amor!”, concluiu.

