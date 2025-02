Taylor Swift é vaiada e vê time do namorado ser humilhado no Super Bowl Cantora namora Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, derrotado pelo Philadelphia Eagles Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/02/2025 - 10h16 (Atualizado em 10/02/2025 - 10h48 ) twitter

Taylor Swift foi vaiada no Super Bowl 2025 Reprodução/Instagram/@nfl

O último domingo (10) não foi bom para a cantora Taylor Swift… a estrela pop assistiu a final do Super Bowl 59 e viu o Kansas City Chiefs, time de seu namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce, perder de forma humilhante para o Philadelphia Eagles.

Além disso, a voz de “...Ready For It?” definitivamente não estava pronta para o que ocorreria durante o jogo. Após aparecer no telão, a artista se surpreendeu ao ser vaiada por parte da torcida dos Eagles.

Um vídeo do momento foi publicado nas redes sociais pela National Football League (NFL), liga responsável pelo Super Bowl. No entanto, diferente do que os “haters” esperavam, Taylor pareceu despreocupada com o ocorrido.

A repercussão foi variada. Enquanto a situação rendeu diversos memes sobre a cantora, ela também recebeu apoio dos fãs e de famosos, como a tenista Serena Williams. “Eu te amo, @taylorswift13, não dê ouvidos a esses booos!!”, escreveu a atleta no X.

‌



Taylor Swift assistiu à partida com a rapper Ice Spice, a estilista e designer Ashley Avignone, as irmãs Haim — Este, Danielle e Alana — e os sogros, Donna e Ed Kelce.

O Philadelphia Eagles derrotou o Kansas City Chiefs por 40 a 22 e levou o título de campeão da temporada 2024/25 da NFL.

