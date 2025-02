Taylor Swift não convida Blake Lively para seu camarote no Super Bowl Cantora diz ter ficado irritada e se sentiu usada pela atriz Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/02/2025 - 17h04 (Atualizado em 07/02/2025 - 18h03 ) twitter

Taylor Swift não chamou Blake Lively para camarote do Super Bowl Reprodução/Instagram Taylor Swift

Taylor Swift não chamou Blake Lively para a suíte de luxo do Super Bowl. Que climão!

Tudo começou quando a atriz acusou Justin Baldoni de assédio sexual e ‘arrastou’ a cantora para processá-lo.

O diretor do filme ‘É Assim Que Acaba’ desmentiu as falsas acusações de Blake e a processou com uma indenização de pelo menos US$ 400 milhões.

Taylor falou que se sentiu ‘usada’ pela amiga e ficou irritada com a situação.

‌



E lembrando que a Blake foi chamada para essa ‘lista VIP’ da Taylor no jogo da NFL ano passado...

