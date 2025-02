Festa no apê? Neymar comemora aniversário no Brasil dias após chegar ao país Jogador completou 33 anos e reuniu a família e os ‘parças’ em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/02/2025 - 13h14 (Atualizado em 07/02/2025 - 13h14 ) twitter

Neymar comemorou aniversário com a família e amigos Reprodução/Instagram/@neymarjr

Neymar mal acabou de chegar no Brasil e já teve festinha na casa dele? É isso mesmo!

A comemoração de aniversário do jogador foi na mansão que ele tem em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O atleta completou 33 anos na última quarta-feira (5), dia em que estreou no Santos.

A festa começou na quinta-feira (6) de manhã e se estendeu até o amanhecer desta sexta-feira (7) com música ao vivo e os “parças” do jogador animados.

Mas olha... essa não foi uma daquelas festinhas de arromba, com belas mulheres e “marias-chuteiras”. No evento, estavam presentes Bruna Biancardi, a filha do casal, Mavie, e o filho mais velho do menino Ney, Davi Lucca.

Entre os famosos que marcaram presença na festa, está o cantor Tirullipa.

