Virginia Fonseca é condenada a indenizar em R$ 2.000 cliente que não recebeu produto

Virginia Fonseca foi condenada a indenizar consumidora Reprodução/Instagram/@virginia

A influenciadora Virginia Fonseca foi condenada no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) a indenizar em R$ 2 mil uma consumidora de Maringá, no norte do estado.

Tudo começou quando a mulher adquiriu o modelo de óculos de sol “IK + Virginia”, no valor de R$ 65. O produto havia sido divulgado pela esposa de Zé Felipe em seu perfil no Instagram, que acumula mais de 50 milhões de seguidores.

A cliente até recebeu o e-mail com a confirmação do pedido e do pagamento, mas o item não foi entregue. A maringaense, então, decidiu buscar na Justiça a devolução do valor pago e uma indenização por danos morais.

No entendimento do juiz, Virginia teve responsabilidade civil pela venda do item.

‌



Após a decisão, a influenciadora chegou a entrar com um recurso. A defesa de Virginia argumentou que a responsabilidade pela falha na entrega caberia exclusivamente à fabricante, a empresa BY IK, e pediu a revogação da condenação.

No entanto, o argumento foi rejeitado, pois o juiz alega que a atuação da mulher de Zé Felipe “ultrapassou a mera propaganda publicitária”, visto que o nome dela foi incorporado ao produto, o que confere ao item identidade exclusiva no mercado.

‌



Além de Virginia, a empresa de hospedagem do site e um comércio de acessórios também foram condenados.

