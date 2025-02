Larissa Manoela revela se mantém amizade com João Guilherme Atores namoraram em 2016 e atualmente estão em novos relacionamentos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/02/2025 - 10h17 (Atualizado em 07/02/2025 - 10h40 ) twitter

Larissa Manoela abriu o jogo sobre amizade com João Guilherme Reprodução/Instagram/@larissamanoela/@joaoguilherme

A atriz Larissa Manoela abriu o jogo sobre sua amizade com o ator João Guilherme, seu ex-namorado. Os dois viveram um romance que começou em 2016, durante as gravações de uma novela, e durou um ano.

Tudo começou quando ela foi questionada, durante sua participação no podcast PodDelas, se ser amiga de ex é “questão de educação ou sem noção”.

Larissa não hesitou na resposta e disparou: “sem noção”. Além disso, sem citar o nome de João, ela disse que o ex-namorado ficou no passado, embora tenha participado de sua história."

“Não dá, é passado, bola para frente. É uma coisa que ficou, fez parte, mas não faz mais sentido no dia a dia, principalmente [estando] casado”, afirmou.

‌



O marido da atriz, André Luiz Frambach, também participou do podcast e concordou com ela. “Não tem sentido, foi importante, mas é passado”, declarou.

Depois do término com Larissa Manoela, João Guilherme namorou a influenciadora Jade Picon. Atualmente, o ator está em um relacionamento com a atriz Bruna Marquezine.

Já a atriz oficializou a união com André Luiz em 2023 em uma cerimônia intimista. Em 2024, Larissa se casou mais duas vezes com o amado: durante uma viagem à Tailândia e em uma festa na presença de amigos e familiares.

