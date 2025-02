Larissa Manoela se pronuncia após dizerem que ela vai levar golpe do marido Acusação foi feita em ‘planilha dos influenciadores’ que vazou nas redes sociais e revelou como é trabalhar com algumas celebridades Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/01/2025 - 10h55 (Atualizado em 27/01/2025 - 10h55 ) twitter

Larissa Manoela negou que o marido, André Luiz Frambach, gere a carreira dela Reprodução/Instagram/@larissamanoela

A atriz Larissa Manoela está entre os famosos expostos na “planilha dos influenciadores” que viralizou nas redes sociais e detonou atores, cantores e criadores de conteúdo sem dó. Embora a artista tenha sido chamada de “fofa”, sua equipe foi criticada, e seu marido, André Luiz Frambach, foi apontado como o responsável por isso.

“Ela levou golpe dos pais e vai levar agora do marido, cunhada e família, que atualmente gerem a artista. A equipe dela é muito ‘júnior’ e é a família do marido, o que faz com que as entregas sejam aquém em qualidade, roteiro e fica tudo bastante simples e fraco, comparando ao investimento dedicado”, revela o comentário anônimo.

Em nota enviada a veículos de imprensa por meio de sua assessoria, Larissa se reafirmou como gestora de sua carreira e negou que André e a família exercem essa função. “Conforme anunciado amplamente na mídia há dois anos, Larissa Manoela é a gestora da sua própria carreira, tomando todas as decisões artísticas e comerciais”, afirmou o comunicado.

A atriz também disse que a ALMF, empresa do marido e dos familiares dele, presta serviços de publicidade para ela, mas não fazem gestão. “ALMF, empresa do ator André Luiz Frambach e também marido de Larissa Manoela, existe no mercado desde 2019. A produtora presta serviços de criação, desenvolvimento e captação de conteúdo para publicidade. Ela não atua no agenciamento da carreira da atriz e nunca desempenhou tal função”, reforça.

A ALMF Produções Artísticas tem como sócios toda a família Frambach. Além do ator, a irmã, Camille, a mãe, Giselle, e o pai, Paulo Henrique, estão no quadro societário.

Assim como Larissa Manoela, Bruna Marquezine , Grazi Massafera , Heloísa Perissé e Paolla Oliveira sofreram críticas diretas ou às suas equipes na planilha. A cantora Ludmilla foi chamada de “Simplesmente terrível”, enquanto Xamã foi definido como “extremamente complicado”.

