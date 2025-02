Larissa Manoela mostra como levou vestido de noiva com saia de 15 quilos dos EUA para o Brasil

Uma noiva precavida e rica! Larissa Manoela se casou novamente com André Luiz Frambach em dezembro de 2024 e usou dois modelos de vestidos que deram o que falar. Nas redes sociais, ela relembrou como foi o processo de levá-los de uma loja em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, para o Brasil. A saia do vestido principal pesava 15 quilos e deu bastante trabalho para ela e o maquiador colocarem em duas malas de viagem. “Parece um suspiro, igual ao [vestido] da Sabrina”, comentou Keila Jimenez.