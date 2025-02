Alok é processado em R$ 30 milhões e exige segredo de Justiça por ‘ser um artista de renome internacional’ Um compositor do RJ entrou com processo contra o DJ alegando uso indevido de uma música e pede R$ 30 milhões Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/02/2025 - 11h03 (Atualizado em 06/02/2025 - 11h06 ) twitter

Alok vai parar na Justiça e pode ter que desembolsar R$ 30 milhões

O DJ Alok está sendo processado por um compositor do Rio de Janeiro pelo uso indevido da música “The Book on the Table”. Segundo Júlio César da Silva, a canção é uma das 25 composições de sua autoria.

O compositor diz que a música foi composta há 18 anos e agora pede na Justiça R$ 30 milhões de indenização de Alok.

Os advogados do DJ disseram que a música está registrada na Biblioteca Nacional e na Associação Brasileira de Música e Artes.

Além disso, eles pediram segredo na Justiça, alegando que seria para a “proteção da intimidade, honra e imagem de Alok, considerando que ele é um artista de renome internacional”. O pedido foi negado.

A notícia foi publicada em primeira mão pelo colunista Ancelmo Gois.

