Eduardo Costa se pronuncia após notícias de pedido de prisão por difamação Cantor afirmou que as informações divulgadas não são verdadeiras Fabíola Reipert 06/02/2025 - 10h29 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h07 )

Eduardo Costa se pronunciou após notícias de pedido de prisão Reprodução/Instagram/@eduardocosta

O cantor Eduardo Costa se manifestou após circular a notícia de que o Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro teria solicitado a conversão de sua pena de restritiva de direitos para privativa de liberdade, o que poderia levar à sua prisão.

O caso, que iniciou em 2018, diz respeito à condenação por difamação contra Fernanda Lima. O músico fez um post xingando a apresentadora de “imbecil” devido a um discurso que ela fez em um programa de TV e afirmou que a atração era voltada para “maconheiros e bandidos”.

Em uma série de vídeos publicados nos stories do Instagram, o sertanejo classificou as notícias que saíram sobre o assunto como falsas. “Hoje saiu uma matéria aí falando que eu fui condenado num processo lá com a Fernanda Lima. E eu queria dizer para vocês que isso é mentira”, começou.

Segundo o cantor, ele foi inocentado em outro processo há poucos dias e as próprias pessoas que perderam esse processo soltaram essa ‘fake news’ “para poder tirar o foco”. “É conversa para boi dormir”, disparou.

O músico ainda afirmou que não há solicitação por parte do MP, conforme apuração do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Eduardo também revelou que, por estar fora das redes sociais, não havia dado tanta atenção ao assunto.

Além disso, apesar de confirmar que um processo envolvendo Fernanda Lima existe, o sertanejo pontuou que ele não foi concluído e que se refere a uma situação ocorrida há muitos anos.

“O processo de fato existe, mas esse processo nem foi concluído ainda e vai demorar para ser concluído, porque foi uma fala minha há muitos anos. Hoje em dia a gente tem que tomar certas precauções com o que a gente fala. Foi em 2018 isso”, declarou Eduardo Costa.

O cantor, por fim, revelou que ainda continua pensando da mesma forma, mas não faria a mesma exposição que fez no passado. “Eu não faria hoje, me expor da mesma forma, mas a minha linha de raciocínio continua a mesma. Mas a forma de falar eu mudaria, porque eu fui muito mal-educado”, concluiu.

Mas quem está faltando com a verdade é ele, pois houve a condenação, sim!

