Ministério Público pede prisão de Eduardo Costa após difamação contra Fernanda Lima Cantor xingou a cantora de 'imbecil' nas redes e não cumpriu sentença Fabíola Reipert 05/02/2025 - 13h44 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h20 )

Ministério Público pede prisão de Eduardo Costa após difamação contra Fernanda Lima Reprodução/Instagram/@eduardocosta/@fernandalima

O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou que a pena do cantor Eduardo Costa seja substituída de restritiva de direitos para privativa de liberdade, o que pode levar à sua prisão. O caso, que iniciou em 2018, diz respeito à condenação por difamação contra a atriz e apresentadora Fernanda Lima.

Tudo começou quando o sertanejo fez um post xingando Fernanda Lima de “imbecil” em razão de um discurso feito pela apresentadora em um programa de TV. Ele também disse que o programa era voltado para “maconheiros e bandidos” e incentivou o povo brasileiro a sabotá-la.

As falas do músico foram parar na Justiça e resultaram na condenação por difamação. Em razão disso, em fevereiro de 2022, ele foi sentenciado a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 70 mil à atriz e, segundo a colunista Fábia Oliveira, prestar trabalhos comunitários.

No entanto, em setembro de 2024, foi constatado que Eduardo não havia realizado as atividades sociais. Após dois meses, com a ausência de qualquer manifestação ou indício de cumprimento dos serviços comunitários, o MP do Rio de Janeiro solicitou a substituição da pena por prisão.

‌



Agora, a juíza responsável pelo caso determinou a intimação do cantor e sua defesa, exigindo uma justificativa. Se explicações plausíveis não forem apresentadas, ele pode enfrentar uma sentença de reclusão.

