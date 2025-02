Isolamento de Bruna Marquezine e ‘bebedeira’ da família de Leonardo: as polêmicas do aniversário de João Guilherme O local escolhido para a festa foi a Fazenda Talismã, propriedade do sertanejo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/02/2025 - 02h00 ) twitter

Festa de João Guilherme: cheia de babados Reprodução/Instagram/@virginia

O ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, comemorou no último final de semana o seu aniversário de 23 anos. O local escolhido para a festa foi a Fazenda Talismã, propriedade do sertanejo.

O evento movimentou os usuários nas redes sociais, que esperavam o encontro da atriz Bruna Marquezine, namorada do aniversariante, com a influenciadora Virginia Fonseca, cunhada de João.

A expectativa, no entanto, foi por água abaixo. Assim como Sasha Meneghel, também convidada para o aniversário, a atriz não apareceu nas fotos com a família do ator e, pior, foi acusada de se isolar e não querer interagir.

João Guilherme também chegou a pedir que não houvesse registros do evento, mas chegou a se irritar ao ver Pedro Leonardo, seu irmão, tentando gravar Bruna e a filha de Xuxa.

As polêmicas não param por aí. A atriz teria ficado incomodada com o comportamento exagerado de algumas pessoas presentes no evento, especialmente em relação ao consumo de bebidas alcoólicas.

Em contrapartida, as demais noras de Leonardo foram vistas juntas em um story publicado por Virginia, que afirmou que elas estavam “fofocando horrores”.

A tensão que, aparentemente, ficou no ambiente gerou dúvidas de como é o clima na Fazenda Talismã. No entanto, ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram, Jéssica Beatriz Costa, uma das filhas do cantor sertanejo, respondeu se já se sentiu desconfortável no local.

“Nunca. Aqui é minha fazenda, também. Sempre nos reunimos em família desde que eu era pequenininha. Então, eu literalmente me sinto em casa”, afirmou.

Além disso, contrariando as notícias que saíram, Jéssica elogiou os amigos do irmão. “O pessoal é muito gente boa”, completou.

