Mauricio Mattar revela resultado de nova harmonização facial; veja antes e depois Ator realizou procedimento estético em clínica de São Paulo e demonstrou ter ficado satisfeito com a mudança Fabíola Reipert 07/02/2025 - 02h00

Mauricio Mattar exibiu nova harmonização facial Reprodução/Instagram

O ator Mauricio Mattar chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar o resultado de sua nova harmonização facial.

O novo rosto do artista foi exibido em um vídeo postado pela clínica em que realizou o procedimento, em São Paulo. No registro, as responsáveis pela transformação afirmam que ele está “mais bonito”.

Em um comentário, o ator revelou que tinha receio de realizar intervenções faciais, mas ficou satisfeito com a naturalidade da mudança. “Eu sempre tive medo de mexer no meu rosto, justamente por conta de exageros que vejo por aí”, afirmou.

No entanto, Mauricio elogiou a profissional que realizou a harmonização e afirmou que ela “foi muito cuidadosa e precisa no que diz respeito a cuidados de ser sutil”.

‌



O artista ainda disse que o procedimento ajudou a rejuvenescer sua expressão. “O resultado é nítido e aí está, só tirou do meu rosto o ar de cansaço natural do tempo e devolveu a leveza num semblante harmonioso”, completou.

Essa, porém, não é a primeira vez que Maurício faz uma harmonização facial. Em julho de 2022, o ator também realizou a intervenção estética, que tem como objetivo melhorar a aparência do rosto.

