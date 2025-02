Medalhista olímpica brasileira viaja para fazer surpresa ao namorado e descobre traição A jogadora de vôlei Natinha, líbero da seleção, expôs a situação nas redes sociais e chorou bastante ao relatar o ocorrido Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/02/2025 - 12h01 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h15 ) twitter

Natinha fez uma live chorando após descobrir traição Reprodução/Instagram/@natharaujo_

Se o desejo de Natália Araújo, jogadora da seleção brasileira de vôlei, era fazer uma surpresa romântica para o namorado, quem acabou sendo surpreendida foi ela… Coitada!

Conhecida como Natinha, a atleta descobriu que estava sendo traída pelo amado e, aos prantos, desabafou através dos stories do Instagram sobre o que aconteceu.

Tudo começou quando a medalhista olímpica comemorou nas redes sociais que havia conseguido surpreender o namorado, João Pedro. A líbero viajou de Minas Gerais, onde joga pelo Praia Clube, para o Rio de Janeiro, local em que ele estava fazendo um curso.

Natinha, inclusive, chegou a postar fotos do amado durante a formação e afirmou estar orgulhosa dele. Em outra publicação, ela escreveu: “Por esse sorriso, vale tudo”.

Horas depois da postagem carinhosa, a jogadora iniciou uma live em que, chorando muito, relatou o ocorrido. “Um dos momentos mais difíceis da minha vida, profissionalmente, e achando que ele tava do meu lado, mas ele não tava, não”, começou.

Ela, então, revelou a infidelidade de João, que era chamado de “Natinho” pelos torcedores. “Ele tava aqui no Rio de Janeiro com essa v********, me traindo. Isso que ele tava fazendo“, disparou a jogadora, compartilhando uma foto da suposta amante.

A atleta continuou: “Ele é um lixo. Para que todos vocês saibam aqui, pra não ficar lá pagando pau para ele, não. Não paguem pau pra homem lixo, sem vergonha. Não tem um pingo de vergonha na cara dele”.

O pior é que, segundo Natália, ela ficou “jogada no meio da praia” depois da descoberta, pois o casal ia sair para jantar e o seu voo de volta para Minas Gerais era só no dia seguinte. “Olha o que ele fez. Eu abracei esse cara como ninguém. Tava disposta, a gente tava fazendo planos”, finalizou.

A situação da jogadora preocupou os fãs, mas ela voltou às redes sociais para tranquilizá-los: “Gente, só fazer um vídeo aqui para vocês porque estou recebendo muitas mensagens. Está tudo bem, já estou segura, estou na casa da minha amiga, que me abrigou aqui, e amanhã vou direto para o aeroporto”.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.